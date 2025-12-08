Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Raub

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (07.12.2025) betraten zwei bislang unbekannte Täter einen Kiosk in der Klinkertorstraße und erbeuteten Bargeld.

Gegen 21.00 Uhr betraten die zwei Unbekannten den Kiosk. Einer der beiden forderte unter Vorhalt eines Messers das Öffnen der Kasse. Die 23-jährige Kassiererin kam der Aufforderung nach. Der Unbekannte entnahm Bargeld im hohen dreistelligen Bereich. Der zweite Unbekannte hielt sich die gesamte Zeit im Eingangsbereich auf. Anschließend flüchteten die Täter in Richtung Heilig-Kreuz-Straße.

Die unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Person 1: Männlich, schwarze Jacke mit Kapuze, schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, sowie weißem Logo auf dem linken Oberschenkel, schwarze Schuhe, weiße Maske im Gesicht

Person 2: Männlich, komplett schwarz bekleidet, weiße Sportschuhe mit dunklen Applikationen

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen schweren Raubes. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Die 23-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

