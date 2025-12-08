Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt
Augsburg (ots)
-------- In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Augsburg -------
Kriegshaber - Am Freitag (05.12.2025) griff ein bislang unbekannter Täter einen 49-Jährigen in der Ulmer Straße mutmaßlich mit einem Messer an. Der 49-Jährige wurde dabei schwer verletzt.
Gegen 19.30 Uhr verletzte der Unbekannte den 49-Jährigen unvermittelt mit einem Messer im Bereich der Beine. Der 49-Jährige befand sich auf dem dortigen Gehweg, als der Unbekannte von hinten an ihn herantrat. Der Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung Landstraße / Stadtbergen. Der 49-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine sofortige Fahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg.
Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 175 cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und schwarzer Mütze
Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
Der 49-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell