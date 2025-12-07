Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2274 - Polizei sucht nach Zeugen

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Donnerstag (04.12.2025) wurde ein 19-Jähriger von mehreren Personen im Bereich der Luitpoldbrücke angegangen. Er erlitt erhebliche Gesichtsverletzungen. Gegen 21.30 Uhr wollte sich ein 17-Jähriger mit dem 19-Jährigen an der Luitpoldbrücke treffen, da es offenbar Unstimmigkeiten wegen einem Mädchen gab. Der 17-Jährige tauchte dort mit vier Begleitern auf. Es kam zu einem Wortgefecht, wobei der 17-Jährige dem 19-Jährigen nach aktuellem Stand mit einem Schlagring ins Gesicht schlug. Zudem beleidigte der 17-Jährige den 19-Jährigen. Zwei bislang unbekannten Passanten kamen hinzu und verständigten schließlich den Rettungswagen. Erst deutlich später wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls, vor allem die beiden genannten Passaten. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg West unter Tel. 0821/323-2510 zu melden. Der 17-Jährige besitzt die türkische, der 19-Jährige die deutsche und türkische Staatsangehörigkeit.

