Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2277 - Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (04./05.12.2025) wurde eine Handtasche aus einem Auto in der Otto-Lindenmeyer-Straße entwendet. Ein Unbekannter schlug die Scheibe eines Autos ein, das geparkt in der Otto-Lindenmeyer-Straße stand. Offenbar wir eine Handtasche auf dem Beifahrersitz das Ziel des Täters. Der genaue Beute- und Sachschaden muss noch geklärt werden. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 zu melden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, keine Wertsachen in seinem Fahrzeug - vor allem von außen sichtbar - liegen zu lassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

  • 07.12.2025 – 11:45

    POL Schwaben Nord: 2279 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Lechhausen - In der Nacht von Freitag auf Samstag (05./06.12.2025) wurde u.a. eine Hauswand in der Schillstraße mit Graffiti beschmiert. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen besprühten bislang Unbekannte eine Hauswand sowie einen Stromkasten mit roter Farbe und Schriftzügen. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 11:30

    POL Schwaben Nord: 2273 - Moritzplatz wegen Unfall gesperrt

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (05.12.2025) ereignete sich auf dem Moritzplatz ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter war alkoholisiert. Gegen 18.00 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem Fahrrad am Moritzplatz unterwegs. Dort geriet er im Bereich der Haltestelle in die Straßenbahnschiene und stürzte. Durch den Aufprall verlor er kurzzeitig das Bewusstsein, wobei dessen Fahrradhelm vermutlich schwerere Verletzungen ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 11:00

    POL Schwaben Nord: 2276 - Polizei nimmt Mann nach Sachbeschädigung fest

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (05.12.2025) löste ein 34-Jähriger die Brandmeldeanlage in einem Lokal am Rathausplatz aus. Gegen 22.00 Uhr befand sich eine größere Personengruppe in einem Lokal am Rathausplatz. Da ein Großteil dieser Gesellschaft durch deren Alkoholisierung negativ auffiel, wurden sie aus dem Lokal gebeten. Ein Beteiligter war darüber ...

    mehr
