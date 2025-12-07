Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2277 - Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (04./05.12.2025) wurde eine Handtasche aus einem Auto in der Otto-Lindenmeyer-Straße entwendet. Ein Unbekannter schlug die Scheibe eines Autos ein, das geparkt in der Otto-Lindenmeyer-Straße stand. Offenbar wir eine Handtasche auf dem Beifahrersitz das Ziel des Täters. Der genaue Beute- und Sachschaden muss noch geklärt werden. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Tel. 0821/323-2710 zu melden. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, keine Wertsachen in seinem Fahrzeug - vor allem von außen sichtbar - liegen zu lassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell