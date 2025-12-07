Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2276 - Polizei nimmt Mann nach Sachbeschädigung fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (05.12.2025) löste ein 34-Jähriger die Brandmeldeanlage in einem Lokal am Rathausplatz aus. Gegen 22.00 Uhr befand sich eine größere Personengruppe in einem Lokal am Rathausplatz. Da ein Großteil dieser Gesellschaft durch deren Alkoholisierung negativ auffiel, wurden sie aus dem Lokal gebeten. Ein Beteiligter war darüber offenbar so verärgert, dass er den Feuermelder des Lokals einschlug und somit einen Brandmeldealarm auslöste. Ein Löschzug der Feuerwehr wurde daraufhin alarmiert. Als die Hintergründe des Vorfalls bekannt wurden, fahndete die Polizei nach dem Tatverdächtigen und konnte ihn im Nahbereich anhalten. Dabei handelte es sich um einen 34-jährigen Mann. Der 34-Jährige musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 2.000 Euro entrichten, da sich sein Wohnort im Ausland befindet. Bei ihm handelt es sich um einen schweizerischen Staatsangehörigen. Gegen ihn wird nun wegen Missbrauchs von Notrufen sowie Sachbeschädigung ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell