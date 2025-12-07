PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2272 - Polizei stellt Alkoholisierung bei Unfallbeteiligtem fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (05.12.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der Unfallverursacher war alkoholisiert. Gegen 20.00 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem BMW in der Lechhauser Straße unterwegs. Dort kam er im Bereich der Hausnummer 14 aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Baum. Anschließend stieß das Fahrzeug gegen weitere Bäume, Verkehrszeichen und die Straßenbeleuchtung. Der 25-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Polizeibeamte stellten bei der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung beim Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Am Fahrzeug des Mannes entstand Totalschaden in Höhe von über 100.000 Euro (einhunderttausend). Die Feuerwehr musste gerufen werden, um ein Straßenschild zu entfernen, welches auf die Straße ragte. Die Polizei ermittelt gegen den 25-Jährigen (deutscher STA) wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 10:00

    POL Schwaben Nord: 2275 - Polizeibeamter bei Festnahme verletzt

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (06.12.2025) beschädigten zwei Männer ein Straßenschild im Bereich des Königsplatzes. Anschließend verletze einer der beiden einen Polizeibeamten. Gegen 03.00 Uhr beobachte eine Passantin zwei 20- bzw. 21-jährige Männer am Königsplatz, als sie ein Straßenschild aus dem Boden rissen. Die Polizei wurde alarmiert. ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 09:25

    POL Schwaben Nord: 2271 - Polizei ermittelt Beteiligten nach Unfallflucht

    Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Freitag (05.12.2025) ereignete sich in der Euler-Chelpin-Straße ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter entfernte sich vom Unfallort, wurde aber von der Polizei ermittelt. Gegen 14.30 Uhr touchierte offenbar ein zunächst Unbekannter beim Rückwärtsfahren mit seinem Fahrzeug ein geparktes Auto. Anschließend fuhr der Mann davon. Ein ...

    mehr
  • 05.12.2025 – 14:03

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

    Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Donnerstag (04.12.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus in der Stuttgarter Straße / Bundesstraße B 17 Fahrtrichtung Süden. Eine 51-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Gegen 09.00 Uhr befand sich ein 58-Jähriger und seine 51-Jährige Beifahrerin mit seinem Opel an der Ampelanlage Karlsruher Straße. Der 23-Jährige Fahrer eines Linienbusses fuhr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren