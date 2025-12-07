Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2272 - Polizei stellt Alkoholisierung bei Unfallbeteiligtem fest

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (05.12.2025) ereignete sich ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der Unfallverursacher war alkoholisiert. Gegen 20.00 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem BMW in der Lechhauser Straße unterwegs. Dort kam er im Bereich der Hausnummer 14 aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dortigen Baum. Anschließend stieß das Fahrzeug gegen weitere Bäume, Verkehrszeichen und die Straßenbeleuchtung. Der 25-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Polizeibeamte stellten bei der Unfallaufnahme eine Alkoholisierung beim Mann fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Am Fahrzeug des Mannes entstand Totalschaden in Höhe von über 100.000 Euro (einhunderttausend). Die Feuerwehr musste gerufen werden, um ein Straßenschild zu entfernen, welches auf die Straße ragte. Die Polizei ermittelt gegen den 25-Jährigen (deutscher STA) wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

