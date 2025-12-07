PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2271 - Polizei ermittelt Beteiligten nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Freitag (05.12.2025) ereignete sich in der Euler-Chelpin-Straße ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter entfernte sich vom Unfallort, wurde aber von der Polizei ermittelt. Gegen 14.30 Uhr touchierte offenbar ein zunächst Unbekannter beim Rückwärtsfahren mit seinem Fahrzeug ein geparktes Auto. Anschließend fuhr der Mann davon. Ein Unfallzeuge beobachte den Unfall und gab der Polizei einen Hinweis auf den möglichen Verursacher. Wenig später suchten die Polizeibeamten den 41-jährigen möglichen Unfallverursacher an seiner Wohnadresse auf. Auch wenn nur geringer Sachschaden entstand, wird gegen den 41-Jährigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Alle Beteiligten besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

