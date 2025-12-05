PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (04.12.2025) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Linienbus in der Stuttgarter Straße / Bundesstraße B 17 Fahrtrichtung Süden. Eine 51-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 09.00 Uhr befand sich ein 58-Jähriger und seine 51-Jährige Beifahrerin mit seinem Opel an der Ampelanlage Karlsruher Straße. Der 23-Jährige Fahrer eines Linienbusses fuhr auf den stehenden Opel auf und schob diesen über die Kreuzung bis zum Auffahrtsbereich der B 17. Die 51-Jährige Beifahrerin wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand Sachschaden von ca. 6.000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Am Linienbus entstand Frontschaden. Der Sachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 23-Jährigen.

Der 23-Jährige, die 51-Jährige sowie der 58-Jährige besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

