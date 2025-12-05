Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Pfersee - Am Donnerstag (04.12.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem 19-Jährigen in der Augsburger Straße. Der 19-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 21.30 Uhr forderte der 17-Jährige den 19-Jährigen telefonisch auf, sich mit ihm zu treffen. Der 19-Jährige kam der Aufforderung nach und traf auf den 17-Jährigen sowie vier unbekannten Personen. Der 17-Jährige schlug den 19-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Er benutzte hierbei einen Schlagring. Der 19-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Weiter beleidigte der 17-Jährige den 19-Jährigen. Passanten wurden auf den Vorfall aufmerksam und verständigten einen Rettungswagen. Der 19-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Körperverletzung sowie Beleidigung gegen den 17-Jährigen. Der 17-Jährige sowie der 19-Jährige besitzen die türkische Staatsangehörigkeit.

Die Polizei bittet nun insbesondere die Passanten, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

