Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am Donnerstag (04.12.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto in der Äußere Uferstraße.

In der Zeit von 07.30 Uhr bis 13:10 parkte der weiße Citroen am Fahrbahnrand. Offenbar touchierte eine unbekannte Person mit einem Fahrzeug die linke Fahrzeugseite des Citroen. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Oberhausen - Am Donnerstag (04.12.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto in der Hirblinger Straße.

In der Zeit von 06.30 Uhr bis 11.15 Uhr war der blaue Opel Mokka dort am Fahrbahnrand geparkt. Der Unbekannte touchierte mit einem Fahrzeug den Opel hinten links. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

