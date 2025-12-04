PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Mittwoch (03.12.2025) kam es zum Verkehrsunfall zwischen zwei Autos in der Amagasaki-Allee.

Gegen 18.45 Uhr befuhr ein 73-jähriger Autofahrer den linken Fahrstreifen. Ein bislang unbekannter Autofahrer wollte mit seinem grauen VW Touran vom rechten auf den linken Fahrstreifen einfädeln. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem 73-Jährigen. Am Auto des 73-Jährigen wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Lechhausen - Am Mittwoch (03.12.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein Auto auf einem Parkplatz in der Neuburger Straße.

In der Zeit von 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr wurde ein roter Skoda Oktavia auf der rechten Fahrzeugseite durch ein Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

