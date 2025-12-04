Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt/ Göggingen - Am heutigen Donnerstag (04.12.2025) kam es in zwei Fällen zu Diebstahlsdelikten mit der gleichen Masche. In beiden Fällen erbeuteten die bislang unbekannten Täter Geld bzw. Wertgegenstände.

Gegen 12.00 Uhr läuteten zwei bislang Unbekannte bei einer Wohnung in der Innenstadt. Weil sie vorgaben, Wasserableser zu sein, ließ der Bewohner die beiden Männer zunächst ein. Dabei lenkte ein Mann den Bewohner offenbar ab, der zweite Täter durchsuchte die Räumlichkeiten. Als der Bewohner dies bemerkte, flüchteten die Männer. Nach derzeitigem Stand wurden mehrere Wertgegenstände entwendet.

Bereits gegen 10.45 Uhr erbeuteten zwei unbekannte Täter mit der gleichen Vorgehensweise einen höheren Bargeldbetrag aus einer Wohnung in Göggingen.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung!

- Nutzen Sie Sicherheitsvorkehrungen wie Türspion, Gegensprechanlage oder Sperrbügel.

- Überprüfen Sie die Angaben durch telefonische Nachfrage bei der zuständigen Firma bzw. Behörde und teilen Sie dies dem Unbekannten an der Tür mit.

- Verständigen Sie auch hier bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110!

Die Masche:

Bei dieser Masche versuchen Betrüger in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen, in dem sie sich als Handwerker ausgeben und angeblich dringende Arbeiten in der Wohnung der betroffenen Personen durchführen müssen. Die zumeist männlichen Täter behaupten, sie wären von der Hausverwaltung beauftragt, um z.B. unaufschiebbare Überprüfungen an der Wasserinstallation vornehmen zu müssen. Hierbei geht der falsche Handwerker sehr aufdringlich vor. Wenn er Zutritt zur Wohnung bekommt, sorgt er meist dafür, dass die Wohnungstür einen Spalt offen bleibt. Während der Täter das ahnungslose Opfer ablenkt (es z.B. in die Küche oder im Badezimmer bittet, das Wasser abwechselnd heiß und kalt aufzudrehen), schleicht sich ein weiterer Täter in die Wohnung und durchsucht diese nach Bargeld und Wertgegenständen. Anschließend verlassen die Täter die Wohnung und flüchten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell