POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Nacht von Montag auf Dienstag (01./02.12.2025) wurden mehrere Fahrzeuge in der Widderstraße beschädigt.

In der Zeit von 20.00 Uhr bis 06.00 Uhr beschmierten Unbekannte etwa 15 geparkte Autos mit gelber Farbe. Außerdem wurde die Fahrbahn besprüht. Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 0821/323-2310.

