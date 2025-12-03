Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug - Schockanruf

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Dienstag (02.12.2025) gab sich eine bislang unbekannte Täterin als Schwiegertochter aus und forderte Bargeld sowie Gold von einem 64-Jährigen.

Gegen 11.30 Uhr rief die Unbekannte bei dem Mann an. Sie gab sich als Schwiegertochter aus und schilderte am Telefon, dass der Sohn des 64-Jährigen einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Dabei sei ein Kind gestorben. Um eine Kaution bezahlen zu können, benötigt die vermeintliche Schwiegertochter Bargeld und Gold. Letztendlich kam es zu keiner Übergabe von Geld oder Wertgegenständen.

Die Polizei gibt folgende Tipps:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

- Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

- Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

- Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

- Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

- Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Zusätzlich befinden sich weitere Tipps unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell