PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Betrugs und gibt Tipps

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Montag (01.12.2025) buchte ein bislang unbekannter Täter einen mittleren dreistelligen Betrag vom Konto eines 45-Jährigen ohne Berechtigung ab.

Dem Mann fiel auf, dass ein laut Sendungsverfolgung zugestelltes Mobiltelefon nicht im Briefkasten war. Nachdem dieser den Kundenservice verständigte, teilten scheinbare Mitarbeiter mit, dass die Zustellung wegen eines Unfalls nicht erfolgte. Um den Betrag zurück zu überweisen, solle sich der 45-Jährige über einen E-Mail Link identifizieren und seine Bankdaten übermitteln.

Anstelle des ausstehenden Betrags wurden jedoch 499 Euro abgebucht. Eine Stornierung war nicht möglich. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Betrugs.

Um sich vor Betrugsmaschen zu schützen, informiert die Polizei mit Tipps unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 12:07

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug - Schockanruf

    Augsburg (ots) - Augsburg - Am Dienstag (02.12.2025) gab sich eine bislang unbekannte Täterin als Schwiegertochter aus und forderte Bargeld sowie Gold von einem 64-Jährigen. Gegen 11.30 Uhr rief die Unbekannte bei dem Mann an. Sie gab sich als Schwiegertochter aus und schilderte am Telefon, dass der Sohn des 64-Jährigen einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Dabei ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 12:05

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Haunstetten-Siebenbrunn - Im Zeitraum von Freitag (28.11.2025), 03.00 Uhr, bis Dienstag (02.12.2025), 09.00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf dem Parkplatz in der Inninger Straße. Ein oder mehrere unbekannte Täter entfernten ein ca. 20 Meter langes Kupferkabel. Ein dafür benötigtes Werkzeug wurde nicht festgestellt. Insgesamt entstand ein Beuteschaden von ca. 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 16:34

    POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Cannabiseinfluss

    Augsburg (ots) - Stadtbergen / AS B17/ FR Norden - Am Montag (01.12.2025), um 21.00 Uhr war ein 35-jähriger Autofahrer auf der B 17 unter Drogeneinfluss unterwegs. Der Mann fiel einer Polizeistreife auf. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Autofahrer offenbar Cannabis konsumierte. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren