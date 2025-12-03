Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Betrugs und gibt Tipps

Augsburg (ots)

Augsburg - Am Montag (01.12.2025) buchte ein bislang unbekannter Täter einen mittleren dreistelligen Betrag vom Konto eines 45-Jährigen ohne Berechtigung ab.

Dem Mann fiel auf, dass ein laut Sendungsverfolgung zugestelltes Mobiltelefon nicht im Briefkasten war. Nachdem dieser den Kundenservice verständigte, teilten scheinbare Mitarbeiter mit, dass die Zustellung wegen eines Unfalls nicht erfolgte. Um den Betrag zurück zu überweisen, solle sich der 45-Jährige über einen E-Mail Link identifizieren und seine Bankdaten übermitteln.

Anstelle des ausstehenden Betrags wurden jedoch 499 Euro abgebucht. Eine Stornierung war nicht möglich. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Betrugs.

Um sich vor Betrugsmaschen zu schützen, informiert die Polizei mit Tipps unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell