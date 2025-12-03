PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Haunstetten-Siebenbrunn - Am Dienstag (02.12.2025) fuhr ein 35-Jähriger Mann unter Drogeneinfluss im "Unterer Talweg".

Gegen 19.15 Uhr fiel der Autofahrer einer Polizeistreife auf. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Der Autofahrer verweigerte einen Drogenschnelltest. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, stellten den Schlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsverordnung.

Der 35-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 12:08

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Betrugs und gibt Tipps

    Augsburg (ots) - Augsburg - Am Montag (01.12.2025) buchte ein bislang unbekannter Täter einen mittleren dreistelligen Betrag vom Konto eines 45-Jährigen ohne Berechtigung ab. Dem Mann fiel auf, dass ein laut Sendungsverfolgung zugestelltes Mobiltelefon nicht im Briefkasten war. Nachdem dieser den Kundenservice verständigte, teilten scheinbare Mitarbeiter mit, dass ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 12:07

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Betrug - Schockanruf

    Augsburg (ots) - Augsburg - Am Dienstag (02.12.2025) gab sich eine bislang unbekannte Täterin als Schwiegertochter aus und forderte Bargeld sowie Gold von einem 64-Jährigen. Gegen 11.30 Uhr rief die Unbekannte bei dem Mann an. Sie gab sich als Schwiegertochter aus und schilderte am Telefon, dass der Sohn des 64-Jährigen einen Verkehrsunfall verursacht hätte. Dabei ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 12:05

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Haunstetten-Siebenbrunn - Im Zeitraum von Freitag (28.11.2025), 03.00 Uhr, bis Dienstag (02.12.2025), 09.00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl auf dem Parkplatz in der Inninger Straße. Ein oder mehrere unbekannte Täter entfernten ein ca. 20 Meter langes Kupferkabel. Ein dafür benötigtes Werkzeug wurde nicht festgestellt. Insgesamt entstand ein Beuteschaden von ca. 2.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren