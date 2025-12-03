Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Haunstetten-Siebenbrunn - Am Dienstag (02.12.2025) fuhr ein 35-Jähriger Mann unter Drogeneinfluss im "Unterer Talweg".

Gegen 19.15 Uhr fiel der Autofahrer einer Polizeistreife auf. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten drogentypische Auffälligkeiten bei dem Mann fest. Der Autofahrer verweigerte einen Drogenschnelltest. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, stellten den Schlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsverordnung.

Der 35-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

