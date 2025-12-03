Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Bundesstraße B17/ AS Kobelweg/ FR Süden - Am gestrigen Dienstag (02.12.2025) ereignete sich auf der B17 ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter flüchtete, verletzt wurde aber niemand.

Gegen 13.45 Uhr war ein 64-Jähriger mit seinem Sattelzug in Richtung Süden unterwegs. Auf Höhe Kobelweg touchierte ein bislang Unbekannter den Sattelzug, als er von der Einfädelspur auf die B17 auffahren wollte. Beide Fahrer verständigten sich anschließend, an der nächsten Ausfahrt abzufahren. Im weiteren Verlauf flüchtete der Unbekannte.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Die Autobahnpolizei Gersthofen ermittelt zum Unfallverursacher und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1910 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell