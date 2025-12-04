Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstählen

Augsburg (ots)

Kriegshaber - In der Zeit von Dienstag (02.12.2025), 17.30 Uhr, bis Mittwoch (03.12.2025), 06.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle in der Straße "Am Exerzierplatz" Ecke Sommestraße und entwendeten Kupfer. Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Pfersee - In der Zeit von Dienstag (02.12.2025), 18.00 Uhr, bis Mittwoch (03.12.2025), 05.00 Uhr, entwendeten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen Kupfer aus einer Baustelle in der Christian-Dierig-Straße.

Der Beuteschaden sowie der entstandene Sachschaden werden derzeit ermittelt.

Hochfeld - In der Zeit von Dienstag (02.12.2025), 22.00 Uhr, bis Mittwoch (03.12.2025), 09.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen E-Scooter in der Von-Richthofen-Straße.

Der E-Scooter war abgesperrt. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu wenden.

