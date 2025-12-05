Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Zeit von Montag (15.09.2025) bis Mittwoch (03.12.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle in der Pöttmeser Straße.

Die Unbekannten entwendeten Baustromkabel. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell