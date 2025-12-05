Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Donnerstag (04.12.2025) war ein 24-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Edisonstraße unterwegs.

Gegen 16.00 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen. Der 24-Jährige besitzt die bulgarische Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell