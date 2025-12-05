PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Donnerstag (04.12.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto in einer Tiefgarage in der Stenglingstraße.

In der Zeit von 06.00 Uhr bis 14.30 Uhr parkte der graue VW Touran in der Tiefgarage. Unbekannte beschädigten das Auto im vorderen linken Bereich. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Oberhausen - In der Zeit von Samstag (29.11.2025) bis Donnerstag (04.12.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Auto im Uli-Biesinger-Weg.

Ein Passant teilte den BMW mit, an dem die Heckscheibe eingeschlagen wurde. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

