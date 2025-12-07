Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2275 - Polizeibeamter bei Festnahme verletzt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (06.12.2025) beschädigten zwei Männer ein Straßenschild im Bereich des Königsplatzes. Anschließend verletze einer der beiden einen Polizeibeamten. Gegen 03.00 Uhr beobachte eine Passantin zwei 20- bzw. 21-jährige Männer am Königsplatz, als sie ein Straßenschild aus dem Boden rissen. Die Polizei wurde alarmiert. Polizeibeamte stellten die Männer am Haltestellendreieck fest und wollten diese kontrollieren.

Als die beiden dies bemerkten, liefen sie davon. Der 21-Jährige wurde gestoppt. Dabei wehrte sich der 21-Jährige und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Der 20-Jährige konnte durch die Videoüberwachung am Königsplatz lokalisiert und kurz darauf ebenfalls festgenommen werden. Beide Männer waren mit etwa einem Promille alkoholisiert. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung. Beide Männer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell