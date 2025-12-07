Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 2279 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung
Augsburg (ots)
Lechhausen - In der Nacht von Freitag auf Samstag (05./06.12.2025) wurde u.a. eine Hauswand in der Schillstraße mit Graffiti beschmiert. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen besprühten bislang Unbekannte eine Hauswand sowie einen Stromkasten mit roter Farbe und Schriftzügen. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.
