PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2279 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Lechhausen - In der Nacht von Freitag auf Samstag (05./06.12.2025) wurde u.a. eine Hauswand in der Schillstraße mit Graffiti beschmiert. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen besprühten bislang Unbekannte eine Hauswand sowie einen Stromkasten mit roter Farbe und Schriftzügen. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter Tel. 0821/323-2310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 11:30

    POL Schwaben Nord: 2273 - Moritzplatz wegen Unfall gesperrt

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (05.12.2025) ereignete sich auf dem Moritzplatz ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter war alkoholisiert. Gegen 18.00 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem Fahrrad am Moritzplatz unterwegs. Dort geriet er im Bereich der Haltestelle in die Straßenbahnschiene und stürzte. Durch den Aufprall verlor er kurzzeitig das Bewusstsein, wobei dessen Fahrradhelm vermutlich schwerere Verletzungen ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 11:00

    POL Schwaben Nord: 2276 - Polizei nimmt Mann nach Sachbeschädigung fest

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (05.12.2025) löste ein 34-Jähriger die Brandmeldeanlage in einem Lokal am Rathausplatz aus. Gegen 22.00 Uhr befand sich eine größere Personengruppe in einem Lokal am Rathausplatz. Da ein Großteil dieser Gesellschaft durch deren Alkoholisierung negativ auffiel, wurden sie aus dem Lokal gebeten. Ein Beteiligter war darüber ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 10:45

    POL Schwaben Nord: 2278 - Polizei klärt Unfallhergang

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (06.12.2025) ereignete sich in der Grottenau ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher erlitt zuvor offenbar einen Krampfanfall. Mehrere Personen wurden dabei leicht verletzt. Gegen 14.00 Uhr stand ein 54-Jähriger mit seinem Auto an einer Kreuzung in der Grottenau. Als er dort auf grün wartete, erlitt er offenbar einen Krampfanfall und fuhr dabei unkontrolliert in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren