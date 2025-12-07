POL Schwaben Nord: 2279 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (06.12.2025) ereignete sich in der Grottenau ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher erlitt zuvor offenbar einen Krampfanfall. Mehrere Personen wurden dabei leicht verletzt. Gegen 14.00 Uhr stand ein 54-Jähriger mit seinem Auto an einer Kreuzung in der Grottenau. Als er dort auf grün wartete, erlitt er offenbar einen Krampfanfall und fuhr dabei unkontrolliert in den ...

