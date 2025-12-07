POL Schwaben Nord: 2273 - Moritzplatz wegen Unfall gesperrt

Polizeipräsidium Schwaben Nord

Innenstadt - Am Freitag (05.12.2025) ereignete sich auf dem Moritzplatz ein Verkehrsunfall. Ein Beteiligter war alkoholisiert. Gegen 18.00 Uhr war ein 44-Jähriger mit seinem Fahrrad am Moritzplatz unterwegs. Dort geriet er im Bereich der Haltestelle in die Straßenbahnschiene und stürzte. Durch den Aufprall verlor er kurzzeitig das Bewusstsein, wobei dessen Fahrradhelm vermutlich schwerere Verletzungen verhinderte. Passanten eilten dem Mann zur Hilfe, bis der Rettungswagen eintraf. Auf Grund des Rettungseinsatzes war der Moritzplatz für etwa 20 Minuten gesperrt, wodurch es temporär zu Behinderungen des ÖPNV kam. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten alkoholtypisches Verhalten beim 44-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über drei Promille. Der Mann wurde wegen seinen Verletzungen, aber auch zur Blutentnahme, in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

