Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2278 - Polizei klärt Unfallhergang

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (06.12.2025) ereignete sich in der Grottenau ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher erlitt zuvor offenbar einen Krampfanfall. Mehrere Personen wurden dabei leicht verletzt. Gegen 14.00 Uhr stand ein 54-Jähriger mit seinem Auto an einer Kreuzung in der Grottenau. Als er dort auf grün wartete, erlitt er offenbar einen Krampfanfall und fuhr dabei unkontrolliert in den Kreuzungsbereich ein. Dort stieß er mit zwei Fahrzeugen zusammen, wobei ein Fahrzeug davon mit einem dritten Auto kollidierte. Der 54-Jährige war zunächst nicht ansprechbar, wurde von Ersthelfern versorgt und schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall wurden insgesamt drei weitere Unfallbeteiligte leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Drei beteiligte Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Kreuzungsbereich musste kurzzeitig komplett gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt. Die Polizei klärt nun die genauen Umstände des Vorfalls.

