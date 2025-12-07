PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2280 - Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (06.12.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten auf dem Königsplatz. Gegen 23.30 Uhr gerieten zwei Gruppen mit jeweils mehreren Beteiligten in Streit. Dabei kam es schließlich zu Handgreiflichkeiten. Unter anderem schmiss ein Beteiligter eine Flasche auf sein Gegenüber. Die Polizei beendete die Auseinandersetzung schließlich mit mehreren Streifen. Zwei Beteiligte wurden durch den Vorfall verletzt und vom Rettungswagen versorgt. Dabei stellte sich heraus, dass sich einer der beiden in einer psychischen Ausnahmesituation befand und musste in ein entsprechendes Krankenhaus eingewiesen werden. Ein weiterer Beteiligter musste auf Grund seines aggressiven Verhaltens die Nacht im Polizeiarrest verbringen. Die Polizei klärt aktuell die genauen Umstände des Vorfalls und ermittelt gegen bislang vier Männer wegen gefährlicher Körperverletzung. Alle relevanten Beteiligten haben die afghanische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 07.12.2025 – 12:35

    POL Schwaben Nord: 2274 - Polizei sucht nach Zeugen

    Augsburg (ots) - Pfersee - Am Donnerstag (04.12.2025) wurde ein 19-Jähriger von mehreren Personen im Bereich der Luitpoldbrücke angegangen. Er erlitt erhebliche Gesichtsverletzungen. Gegen 21.30 Uhr wollte sich ein 17-Jähriger mit dem 19-Jährigen an der Luitpoldbrücke treffen, da es offenbar Unstimmigkeiten wegen einem Mädchen gab. Der 17-Jährige tauchte dort mit vier Begleitern auf. Es kam zu einem Wortgefecht, ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 12:10

    POL Schwaben Nord: 2277 - Polizei ermittelt nach Diebstahl

    Augsburg (ots) - Innenstadt - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (04./05.12.2025) wurde eine Handtasche aus einem Auto in der Otto-Lindenmeyer-Straße entwendet. Ein Unbekannter schlug die Scheibe eines Autos ein, das geparkt in der Otto-Lindenmeyer-Straße stand. Offenbar wir eine Handtasche auf dem Beifahrersitz das Ziel des Täters. Der genaue Beute- und Sachschaden muss noch geklärt werden. Die Polizei ermittelt ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 11:45

    POL Schwaben Nord: 2279 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

    Augsburg (ots) - Lechhausen - In der Nacht von Freitag auf Samstag (05./06.12.2025) wurde u.a. eine Hauswand in der Schillstraße mit Graffiti beschmiert. Zwischen Freitagabend und Samstagmorgen besprühten bislang Unbekannte eine Hauswand sowie einen Stromkasten mit roter Farbe und Schriftzügen. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren