Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 2280 - Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (06.12.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten auf dem Königsplatz. Gegen 23.30 Uhr gerieten zwei Gruppen mit jeweils mehreren Beteiligten in Streit. Dabei kam es schließlich zu Handgreiflichkeiten. Unter anderem schmiss ein Beteiligter eine Flasche auf sein Gegenüber. Die Polizei beendete die Auseinandersetzung schließlich mit mehreren Streifen. Zwei Beteiligte wurden durch den Vorfall verletzt und vom Rettungswagen versorgt. Dabei stellte sich heraus, dass sich einer der beiden in einer psychischen Ausnahmesituation befand und musste in ein entsprechendes Krankenhaus eingewiesen werden. Ein weiterer Beteiligter musste auf Grund seines aggressiven Verhaltens die Nacht im Polizeiarrest verbringen. Die Polizei klärt aktuell die genauen Umstände des Vorfalls und ermittelt gegen bislang vier Männer wegen gefährlicher Körperverletzung. Alle relevanten Beteiligten haben die afghanische Staatsangehörigkeit.

