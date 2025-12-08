Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (07.12.2025) kam ein 37-jähriger Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Ampel in der Amagasaki-Allee.

Gegen 16.30 Uhr fuhr der 37-Jährige auf der Amagasaki-Allee. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte mit seinem Ford die Ampel. Die Ampel war nicht mehr funktionstüchtig. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. An der Ampel entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 37-Jährigen.

Der 37-Jährige besitzt die polnische Staatsangehörigkeit.

