PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Am Samstag (06.12.2025) touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer den Außenspiegel eines geparkten Autos in der Dr.-Schmelzing-Straße.

Gegen 19.45 Uhr touchierte der Unbekannte im Vorbeifahren mit seinem grauen Toyota den linken Außenspiegel des geparkten VW Golf. Der Unbekannte setzte seine Fahrt anschließend fort. Am VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 14:10

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

    Augsburg (ots) - Kriegshaber - Am Freitag (05.12.2025) griff ein bislang unbekannter Täter einen 49-Jährigen in der Ulmer Straße mutmaßlich mit einem Messer an. Der 49-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Gegen 19.30 Uhr verletzte der Unbekannte den 49-Jährigen unvermittelt mit einem Messer im Bereich der Beine. Der 49-Jährige befand sich auf dem dortigen ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 13:00

    POL Schwaben Nord: 2278 - Polizei klärt Unfallhergang

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (06.12.2025) ereignete sich in der Grottenau ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher erlitt zuvor offenbar einen Krampfanfall. Mehrere Personen wurden dabei leicht verletzt. Gegen 14.00 Uhr stand ein 54-Jähriger mit seinem Auto an einer Kreuzung in der Grottenau. Als er dort auf grün wartete, erlitt er offenbar einen Krampfanfall und fuhr dabei unkontrolliert in den ...

    mehr
  • 07.12.2025 – 12:50

    POL Schwaben Nord: 2280 - Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Samstag (06.12.2025) kam es zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten auf dem Königsplatz. Gegen 23.30 Uhr gerieten zwei Gruppen mit jeweils mehreren Beteiligten in Streit. Dabei kam es schließlich zu Handgreiflichkeiten. Unter anderem schmiss ein Beteiligter eine Flasche auf sein Gegenüber. Die Polizei beendete die Auseinandersetzung schließlich mit mehreren Streifen. Zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren