Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Firnhaberau - Am Samstag (06.12.2025) touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer den Außenspiegel eines geparkten Autos in der Dr.-Schmelzing-Straße.

Gegen 19.45 Uhr touchierte der Unbekannte im Vorbeifahren mit seinem grauen Toyota den linken Außenspiegel des geparkten VW Golf. Der Unbekannte setzte seine Fahrt anschließend fort. Am VW Golf entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

