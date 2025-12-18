LPI-GTH: Berauscht
Plaue (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 32-jähriger Fahrer eines Daimler wurde gestern Mittag in der Bahnhofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein Verfahren gegen den 32-Jährigen wurde eingeleitet. (jd)
