Polizei Münster

POL-MS: Falscher Stadtwerkemitarbeiter entwendet Schmuck -Zeugen gesucht

Münster (ots)

Ein unbekannter Betrüger hat sich am vergangenen Mittwochmorgen (10.12., 11:00 Uhr) als vermeintlicher Stadtwerkemitarbeiter Zutritt zu der Wohnung einer 91-Jährigen an der Goebenstraße verschafft.

Der Unbekannte klingelte bei der Seniorin und gab an, dass er das Leitungswasser auf Salmonellen überprüfen müsse. In diesem Glauben ließ die 91-Jährige den Mann in ihre Wohnung. Dort entwendete der Trickdieb unbemerkt Schmuck und verließ die Wohnung anschließend in unbekannte Richtung.

Die Seniorin beschreibt den Mann als 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und mit einem kompakten Körperbau. Er habe blonde Haare und keinen Bart. Der Unbekannte habe Deutsch ohne Akzent gesprochen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

