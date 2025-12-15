Polizei Münster

POL-MS: Wem gehört dieses E-Bike? - Polizei sucht Eigentümer

Münster (ots)

Polizisten haben bereits Anfang November (07.11.) ein mutmaßlich gestohlenes E-Bike sichergestellt. Die Polizei konnten das Fahrrad bisher keinem Eigentümer zuordnen.

Es handelt sich um ein schwarzes E-Bike der Marke Gazelle mit einem Korb auf dem Gepäckträger.

Deshalb fragt die Polizei: Wer kennt den rechtmäßigen Eigentümer? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0251)275-0 entgegen.

