POL-MS: Wem gehört dieses E-Bike? - Polizei sucht Eigentümer
Münster (ots)
Polizisten haben bereits Anfang November (07.11.) ein mutmaßlich gestohlenes E-Bike sichergestellt. Die Polizei konnten das Fahrrad bisher keinem Eigentümer zuordnen.
Es handelt sich um ein schwarzes E-Bike der Marke Gazelle mit einem Korb auf dem Gepäckträger.
Deshalb fragt die Polizei: Wer kennt den rechtmäßigen Eigentümer? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0251)275-0 entgegen.
Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell