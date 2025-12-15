PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Wem gehört dieses E-Bike? - Polizei sucht Eigentümer

Münster (ots)

Polizisten haben bereits Anfang November (07.11.) ein mutmaßlich gestohlenes E-Bike sichergestellt. Die Polizei konnten das Fahrrad bisher keinem Eigentümer zuordnen.

Es handelt sich um ein schwarzes E-Bike der Marke Gazelle mit einem Korb auf dem Gepäckträger.

Deshalb fragt die Polizei: Wer kennt den rechtmäßigen Eigentümer? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0251)275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Münster
  • 15.12.2025 – 13:55

    POL-MS: Einbrüche in Pluggendorf - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Nachdem es von Freitag bis Samstag (12.12. bis 13.12.) im Stadtviertel Pluggendorf zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 16.50 Uhr und 20.45 Uhr brachen der oder die Unbekannten am Freitag (12.12.) durch Aufhebeln eines Fensters in eine Erdgeschosswohnung an der Bismarckallee nahe einer Jugendherberge ein. Sie durchwühlten das Innere der Wohnung und entwendeten ...

    mehr
  • 15.12.2025 – 11:20

    POL-MS: Kokain-Händler festgenommen - 26-Jähriger in Untersuchungshaft

    Münster (ots) - Beamte der Polizei Münster haben seit Oktober gegen einen 26-jährigen mutmaßlichen Drogendealer ermittelt und ihn am Dienstag (9.12.) im Bereich des Sprickmannplatzes in Kinderhaus festgenommen. Der Mann mit pakistanischer Staatsangehörigkeit stand im Verdacht, gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben. Bei seiner Festnahme ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 15:49

    POL-MS: Unfall am Hansaring - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

    Münster (ots) - Am frühen Donnerstagabend (11.12., 17:06 Uhr) ist es am Hansaring in Höhe der Soester Straße zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem unbekannten Autofahrer gekommen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Pkw-Fahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 61-jährige Radfahrerin auf der Soester Straße vom Hafen in Richtung ...

    mehr
