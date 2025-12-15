PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Kokain-Händler festgenommen - 26-Jähriger in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Beamte der Polizei Münster haben seit Oktober gegen einen 26-jährigen mutmaßlichen Drogendealer ermittelt und ihn am Dienstag (9.12.) im Bereich des Sprickmannplatzes in Kinderhaus festgenommen.

Der Mann mit pakistanischer Staatsangehörigkeit stand im Verdacht, gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben. Bei seiner Festnahme beschlagnahmten die Polizeibeamten Bargeld, eine nicht geringe Menge Kokain sowie eine nicht geringe Menge Haschisch.

Der 26-Jährige wurde am Mittwoch (10.12.) dem Haftrichter vorgeführt und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren