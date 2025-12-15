Polizei Münster

POL-MS: Kokain-Händler festgenommen - 26-Jähriger in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Beamte der Polizei Münster haben seit Oktober gegen einen 26-jährigen mutmaßlichen Drogendealer ermittelt und ihn am Dienstag (9.12.) im Bereich des Sprickmannplatzes in Kinderhaus festgenommen.

Der Mann mit pakistanischer Staatsangehörigkeit stand im Verdacht, gewerbsmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben. Bei seiner Festnahme beschlagnahmten die Polizeibeamten Bargeld, eine nicht geringe Menge Kokain sowie eine nicht geringe Menge Haschisch.

Der 26-Jährige wurde am Mittwoch (10.12.) dem Haftrichter vorgeführt und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell