Polizei Münster

POL-MS: Unfall am Hansaring - Polizei sucht flüchtigen Autofahrer

Münster (ots)

Am frühen Donnerstagabend (11.12., 17:06 Uhr) ist es am Hansaring in Höhe der Soester Straße zu einem Unfall zwischen einer Radfahrerin und einem unbekannten Autofahrer gekommen. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Pkw-Fahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 61-jährige Radfahrerin auf der Soester Straße vom Hafen in Richtung Hauptbahnhof. Nachdem sie den Hansaring überquert hatte, kam es im Eimündungsbereich der Soester Straße aus bislang unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Auto. Die Münsteranerin stürzte zu Boden. Rettungskräfte brachten sie leichtverletzt in ein Krankenhaus.

Nach Angaben der 61-Jährigen und einer weiteren Zeugin soll es sich bei dem beteiligten Pkw um ein rot-weißes Fahrzeug handeln.

Die Polizei bittet die bislang unbekannte Person am Steuer des Pkw sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

