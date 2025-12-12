PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Antrittsbesuch: Türkischer Generalkonsul zu Gast im Polizeipräsidium Münster

POL-MS: Antrittsbesuch: Türkischer Generalkonsul zu Gast im Polizeipräsidium Münster
  • Bild-Infos
  • Download

Münster (ots)

Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf hat am Freitag (12.12., 10 Uhr) den türkischen Generalkonsul Mehmet Özgün Arman, der seit dem 01.09.2025 sein Amt im türkischen Generalkonsulat innehat, zum Antrittsbesuch im Polizeipräsidium am Friesenring empfangen.

Das türkische Generalkonsulat ist als einzige diplomatische Vertretung seit mehr als 40 Jahren in Münster ansässig. Bei dem Antrittsbesuch im Polizeipräsidium bekräftigten Alexandra Dorndorf und Mehmet Özgün Arman die gute und konstruktive Zusammenarbeit von Generalkonsulat und Polizei und betonten, diese in Zukunft vertrauensvoll fortzuführen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren