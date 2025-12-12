Polizei Münster

POL-MS: Antrittsbesuch: Türkischer Generalkonsul zu Gast im Polizeipräsidium Münster

Münster (ots)

Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf hat am Freitag (12.12., 10 Uhr) den türkischen Generalkonsul Mehmet Özgün Arman, der seit dem 01.09.2025 sein Amt im türkischen Generalkonsulat innehat, zum Antrittsbesuch im Polizeipräsidium am Friesenring empfangen.

Das türkische Generalkonsulat ist als einzige diplomatische Vertretung seit mehr als 40 Jahren in Münster ansässig. Bei dem Antrittsbesuch im Polizeipräsidium bekräftigten Alexandra Dorndorf und Mehmet Özgün Arman die gute und konstruktive Zusammenarbeit von Generalkonsulat und Polizei und betonten, diese in Zukunft vertrauensvoll fortzuführen.

