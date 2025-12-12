Polizei Münster

POL-MS: Brand in Bocholter Mehrfamilienhaus - Amtsgericht erlässt Haftbefehl gegen 19-Jährigen

Münster / Bocholt (ots)

Nachtrag zu der Pressemitteilung "Nach Brand eines Mehrfamilienhauses in Bocholt - 19-Jähriger vorläufig festgenommen" (ots vom 11.12., 16:07 Uhr)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Borken und der Polizei Münster

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bocholt ordnete ein Richter am Amtsgericht Bocholt am Freitag (12.12.) auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des versuchten Mordes und der schweren Brandstiftung mit versuchter Todesfolge gegen den 19-jährigen Tatverdächtigen Untersuchungshaft an.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Brand im ersten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses durch den Tatverdächtigen gelegt worden sein. Der 19-Jährige soll sich zuvor Zutritt zur Wohnung des nicht anwesenden Bewohners verschafft und dort das Feuer gelegt haben. Die Wohnung geriet in Vollbrand. Nach der Tat flüchtete der 19-Jährige, der selbst nicht in diesem Wohnhaus lebte.

Derzeit gibt es erste Anhaltspunkte, dass der Tatverdächtige die Wohnung aus persönlichen Gründen in Brand gesetzt haben könnte. Der Beschuldigte äußerte sich bei der Verkündung des Haftbefehls nicht zu dem Tatvorwurf.

Die Ermittlungen dauern an.

Für Medienauskünfte steht Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0251 494-2387 zur Verfügung.

