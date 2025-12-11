Polizei Münster

POL-MS: Einsatz an Berufsschule in Lotte-Wersen - Polizei ermittelt weiter - Verdächtige sind polizeibekannt

Münster / Lotte (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Polizeieinsatz an Berufsschule - Zwei tatverdächtige Personen identifiziert und in Gewahrsam" (ots vom 10.12., 19:43 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6176839)

Nachdem es am Mittwoch (10.12.) an einer Berufsschule an der Westerkappelner Straße im Stadtteil Wersen der Gemeinde Lotte zu einem größeren Polizeieinsatz aufgrund von zwei verdächtigen Personen kam, hat die Polizei nun erste Ermittlungsergebnisse. Die beiden 21- und 35-jährigen Männer sind polizeibekannt. Sie wurden am Mittwochabend zu den Geschehnissen befragt. Aus den Einlassungen ergaben sich zunächst keine weiteren Erkenntnisse zu einer möglichen Motivlage oder zum Ablauf des Geschehens.

Polizisten durchsuchten noch am Mittwochabend die Wohnungen der beiden Männer. Die mutmaßliche Bewaffnung wurde dabei nicht aufgefunden. Zur Suche nach möglichen Waffen setzte die Polizei unter anderem einen Mantrailerhund ein.

Einsatzkräfte stellten bei der Durchsuchung in der Wohnung des 35-Jährigen einen Zufallsfund in Form einer Marihuana-Plantage fest. Die Beamten stellten die Pflanzen sicher.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Geschehens dauern an. Die Polizei Steinfurt übernimmt die weitere Bearbeitung und strafrechtliche Bewertung des Vorfalls.

Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf bilanzierte: "Hier sieht man einmal mehr, wir sind wachsam! Wir sind jederzeit bereit, solche Situationen schnell und effektiv zu bewältigen. Mein Dank gilt allen Einsatzkräften, die besonnen vorgegangen sind und uneingeschränkt für unsere Sicherheit einstehen."

