Polizei Münster

POL-MS: Nach versuchtem Bankraub mit Messer- 32-Jähriger in Haft

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (09.12., 11:09 Uhr) hat ein 32-Jähriger unter Vorhalt eines Messers versucht, eine Bankfiliale in der Königsstraße auszurauben. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatortes fest.

Nach ersten Erkenntnissen betrat der Mann mit einem langen Küchenmesser in der Hand die Bankfiliale. Er forderte von einer Mitarbeiterin Geld und zeigte ihr dabei das Messer. Diese holte sich bei Kollegen Hilfe. Weitere Zeugen informierten die Polizei. Nachdem der 32-Jährige kein Bargeld bekam, flüchtete er zu Fuß aus der Filiale. Aufgrund der Hinweise der Bankmitarbeitenden konnten Polizisten den Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatortes festnehmen.

Bei dem versuchten Raub sind keine Personen verletzt worden.

Ein Richter folgte am Mittwoch (10.12.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl gegen den 32-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit.

