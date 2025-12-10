PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Bereits am 17.11. - Unfall zwischen E-Scooter und Fahrrad an der Königsberger Straße - Polizei sucht unbekannten Radfahrer

Münster (ots)

Bereits Mitte November (17.11., 4.30 Uhr) ist es an der Königsberger Straße in Coerde zu einem Unfall zwischen einem 25-jährigen E-Scooter-Fahrer und einem unbekannten Fahrradfahrer gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Radfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 25-Jährige mit seinem E-Scooter auf der Königsberger Straße unterwegs, als der Radfahrer aus einer Gasse in der Nähe der Elbinger Straße fuhr und mit ihm kollidierte. Der E-Scooter-Fahrer stürzte und zog sich bei dem Vorfall leichte Verletzungen zu.

Infolge des Sturzes war der 25-Jährige für kurze Zeit bewusstlos. Als er wieder zu sich kam, war der unbekannte Radfahrer bereits vom Unfallort geflüchtet.

Die Polizei bittet den Radfahrer oder weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) -2750 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 12:40

    POL-MS: Unfall zwischen Pkw und Radfahrerin - 22-Jährige leicht verletzt

    Münster (ots) - Eine 22-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw am Dienstagmittag (09.12., 12:15 Uhr) auf dem Kardinal-von-Galen-Ring leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 22-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Kardinal-von-Galen-Ring in Richtung York-Center. Beim Überqueren der Kreuzung kollidierte die Radfahrerin mit ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 12:40

    POL-MS: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern - 54-Jährige leicht verletzt

    Münster (ots) - Am Dienstagmittag (10.12., 13:55 Uhr) kam es auf der Weseler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 21-jährige Radfahrerin die Weseler Straße stadtauswärts und wollte die 54-jährige vorausfahrende Radfahrerin überholen. Bei dem vermutlich unangekündigten Überholvorgang auf der linken ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 12:39

    POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Roxel - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag (09.12.) zwischen 12:30 Uhr und 18:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Große Helkamp in Roxel eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Unbekannten über ein aufgehebeltes Fenster im Obergeschoss ein. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flohen mit Bargeld als Beute in eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren