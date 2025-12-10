Polizei Münster

POL-MS: Bereits am 17.11. - Unfall zwischen E-Scooter und Fahrrad an der Königsberger Straße - Polizei sucht unbekannten Radfahrer

Münster (ots)

Bereits Mitte November (17.11., 4.30 Uhr) ist es an der Königsberger Straße in Coerde zu einem Unfall zwischen einem 25-jährigen E-Scooter-Fahrer und einem unbekannten Fahrradfahrer gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Radfahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 25-Jährige mit seinem E-Scooter auf der Königsberger Straße unterwegs, als der Radfahrer aus einer Gasse in der Nähe der Elbinger Straße fuhr und mit ihm kollidierte. Der E-Scooter-Fahrer stürzte und zog sich bei dem Vorfall leichte Verletzungen zu.

Infolge des Sturzes war der 25-Jährige für kurze Zeit bewusstlos. Als er wieder zu sich kam, war der unbekannte Radfahrer bereits vom Unfallort geflüchtet.

Die Polizei bittet den Radfahrer oder weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) -2750 zu melden.

