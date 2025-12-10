PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen Pkw und Radfahrerin - 22-Jährige leicht verletzt

Münster (ots)

Eine 22-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw am Dienstagmittag (09.12., 12:15 Uhr) auf dem Kardinal-von-Galen-Ring leicht verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 22-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Kardinal-von-Galen-Ring in Richtung York-Center. Beim Überqueren der Kreuzung kollidierte die Radfahrerin mit der 62-jährigen Pkw-Fahrerin, welche in den Vesaliusweg abbiegen wollte.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die 22-Jährige in ein Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 12:40

    POL-MS: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern - 54-Jährige leicht verletzt

    Münster (ots) - Am Dienstagmittag (10.12., 13:55 Uhr) kam es auf der Weseler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 21-jährige Radfahrerin die Weseler Straße stadtauswärts und wollte die 54-jährige vorausfahrende Radfahrerin überholen. Bei dem vermutlich unangekündigten Überholvorgang auf der linken ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 12:39

    POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Roxel - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag (09.12.) zwischen 12:30 Uhr und 18:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Große Helkamp in Roxel eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Unbekannten über ein aufgehebeltes Fenster im Obergeschoss ein. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flohen mit Bargeld als Beute in eine ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 08:18

    POL-MS: Nach versuchtem Diebstahl und Flucht - 33-Jähriger in Abschiebehaft

    Münster (ots) - Nachtrag zur Pressemitteilung "Zeuge hindert 33-Jährigen nach versuchtem Diebstahl an Flucht - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest" (ots vom 04.12., 11:05 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6172368) Gemeinsame Pressemitteilung des Kreises Coesfeld und der Polizei Münster Nachdem ein Mann am Donnerstag (04.12.) bei einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren