POL-MS: Unfall zwischen Pkw und Radfahrerin - 22-Jährige leicht verletzt

Münster (ots)

Eine 22-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw am Dienstagmittag (09.12., 12:15 Uhr) auf dem Kardinal-von-Galen-Ring leicht verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 22-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Kardinal-von-Galen-Ring in Richtung York-Center. Beim Überqueren der Kreuzung kollidierte die Radfahrerin mit der 62-jährigen Pkw-Fahrerin, welche in den Vesaliusweg abbiegen wollte.

Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die 22-Jährige in ein Krankenhaus.

