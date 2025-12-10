POL-MS: Unfall zwischen Pkw und Radfahrerin - 22-Jährige leicht verletzt
Münster (ots)
Eine 22-jährige Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw am Dienstagmittag (09.12., 12:15 Uhr) auf dem Kardinal-von-Galen-Ring leicht verletzt worden.
Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die 22-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Kardinal-von-Galen-Ring in Richtung York-Center. Beim Überqueren der Kreuzung kollidierte die Radfahrerin mit der 62-jährigen Pkw-Fahrerin, welche in den Vesaliusweg abbiegen wollte.
Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die 22-Jährige in ein Krankenhaus.
Kontakt für Medienvertreter:
Polizei Münster
Pressestelle
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell