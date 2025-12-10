PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Nach versuchtem Diebstahl und Flucht - 33-Jähriger in Abschiebehaft

Münster (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung "Zeuge hindert 33-Jährigen nach versuchtem Diebstahl an Flucht - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest" (ots vom 04.12., 11:05 Uhr, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11187/6172368)

Gemeinsame Pressemitteilung des Kreises Coesfeld und der Polizei Münster

Nachdem ein Mann am Donnerstag (04.12.) bei einem versuchten Diebstahl aus einem Auto von Polizisten festgenommen worden war, sitzt der 33-Jährige nun in Abschiebehaft. Die Polizei Münster und die Zentrale Ausländerbehörde des Kreises Coesfeld arbeiteten nach der Festnahme eng zusammen. Der polizeibekannte Mann war bereits einmal abgeschoben worden. Trotzdem kehrte er nach Deutschland zurück und fiel erneut insbesondere wegen Eigentumsdelikten strafrechtlich auf. Nach der erneuten Festnahme durch die Polizei am vergangenen Donnerstag entschied die Zentrale Ausländerbehörde Coesfeld, den Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit in Abschiebehaft zu nehmen. Die Maßnahmen zur Vorbereitung der Abschiebung laufen aktuell.

"Der Fall sendet ein wichtiges Signal" so Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf. "Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Zentraler Ausländerbehörde funktioniert mit kurzen Wegen, um Straftäter ohne Bleibeperspektive auch abzuschieben."

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

