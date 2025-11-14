PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (372/2025) Vermisstes Mädchen in Paderborn aufgegriffen - Öffentlichkeitsfahndung eingestellt

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN/PADERBORN (jk) - Die seit Donnerstagabend vermisst gewesene 13-Jährige aus Göttingen (wir berichteten) ist soeben in Paderborn (Nordrhein-Westfalen) angetroffen worden. Den ersten vorläufigen Informationen zufolge hat eine Passantin das Mädchen erkannt und die Polizei informiert.

Die Öffentlichkeitsfahndung nach der Schülerin wurde eingestellt, die entsprechende Pressemitteilung Nr. 371 aus dem Presseportal entfernt. Wir bedanken uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die die Suche nach der Vermissten unterstützt haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen
Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell

