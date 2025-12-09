Polizei Münster

POL-MS: Unfall Zwischen Pkw und Radfahrer - 69-Jähriger leicht verletzt

Münster (ots)

Am Montagmorgen (08.12., 10:40 Uhr) ist es auf der Kettelerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem parkenden Pkw und einem Pedelec-Fahrer gekommen. Der Pedelec-Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Bisherigen Kenntnissen zufolge fuhr der 69-jährige Radfahrer entlang der Einbahnstraße Kettelerstraße. Als die 54-Jährige in ihrem parkenden Pkw die Fahrertür öffnete, kam es zum Zusammenstoß mit dem vorbeifahrenden Radfahrer. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten 69-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Polizei rät, die Fahrertür eines Autos grundsätzlich mit dem sogenannten "Holländer-Griff" also von innen mit der rechten Hand, zu öffnen. Durch diese Bewegung dreht sich der Oberkörper automatisch nach links, und der Blick geht über die Schulter nach hinten. So können sich nähernde Verkehrsteilnehmende frühzeitig erkannt und Unfälle vermieden werden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell