POL-MS: Auffahrunfall enttarnt mehrere Straftaten - 37-Jähriger ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Münster (ots)

Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss verursachte ein 37-Jähriger am Freitagabend (05.12., 19:50 Uhr) auf der Wolbecker Straße einen Verkehrsunfall.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 37-Jährige mit seinem Pkw auf der Wolbecker Straße auf den VW einer 24-Jährigen auf, die gerade an einer rotzeigenden Ampel wartete. Alle Insassen der Autos erlitten blieben unverletzt.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er zeigte den Beamten einen mutmaßlich gefälschten bulgarischen Führerschein vor. Den Polizisten fielen außerdem körperliche Auffälligkeiten bei dem Fahrer auf. Er gab zu, dass er zuvor Kokain konsumiert hatte. Eine Ärztin entnahm dem 37-Jährigen eine Blutprobe.

Bei einer weiteren Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten im Kofferraum einen Pedelec-Akku fest, der als gestohlen gemeldet war. Die Einsatzkräfte stellten den Akku sicher.

Den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein umfassendes Strafverfahren.

