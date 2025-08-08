PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs

Nastätten (ots)

Am Mittag des 08.08.2025, gegen 17:30 Uhr, wurde ein Fahrzeugführer auf der B 274, kurz vor der Einmündung nach Diethardt, von Polizeibeamten aus St. Goarshausen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dieser konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter aktueller Drogenbeeinflussung stand. Im Fahrzeug konnte auch noch eine weiße Substanz gefunden werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771-9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

