Polizei Münster

POL-MS: 47-Jähriger in der Waffenverbotszone kontrolliert - Schreckschusswaffe sichergestellt

Münster (ots)

Am frühen Samstagmorgen (07.12., 04:30 Uhr) kontrollierten Polizisten einen 47-Jährigen polizeibekannten Mann auf der Windthorststraße in Höhe der Achtermannstraße. Dabei fiel den Beamten eine Schreckschusswaffe im Hosenbund des Mannes auf. Die Beamten stellten die Waffe sicher und erteilten dem 47-Jährigen einen Platzverweis. Den Mann mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Polizei Münster hatte rund um den Hauptbahnhof und den Bremer Platz eine Waffen- und Messerverbotszone eingerichtet. Seit Mitte Juli 2025 ist es in diesen Bereichen verboten, bestimmte Waffen oder gefährliche Gegenstände - wie Messer, Elektroschocker oder Reizstoffsprühgeräte - mitzuführen.

