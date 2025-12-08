PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: 47-Jähriger in der Waffenverbotszone kontrolliert - Schreckschusswaffe sichergestellt

Münster (ots)

Am frühen Samstagmorgen (07.12., 04:30 Uhr) kontrollierten Polizisten einen 47-Jährigen polizeibekannten Mann auf der Windthorststraße in Höhe der Achtermannstraße. Dabei fiel den Beamten eine Schreckschusswaffe im Hosenbund des Mannes auf. Die Beamten stellten die Waffe sicher und erteilten dem 47-Jährigen einen Platzverweis. Den Mann mit deutscher und russischer Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren.

Die Polizei Münster hatte rund um den Hauptbahnhof und den Bremer Platz eine Waffen- und Messerverbotszone eingerichtet. Seit Mitte Juli 2025 ist es in diesen Bereichen verboten, bestimmte Waffen oder gefährliche Gegenstände - wie Messer, Elektroschocker oder Reizstoffsprühgeräte - mitzuführen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 08.12.2025 – 15:59

    POL-MS: Bewohnerin verscheucht Einbrecher in Roxel - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am Samstagabend (07.12., 17:25 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Straße Bredeheide eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge drangen die Täter über ein Fenster im Erdgeschoss in die Wohnung ein, welches sie zuvor aufhebelten. Im Inneren durchwühlten sie die Räumlichkeiten. Als die Bewohnerin nach Hause kam, ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:58

    POL-MS: Betrunken über rote Ampel gefahren - Polizei stoppt 27-Jährigen

    Münster (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (07.12., 01:07 Uhr) sind Polizisten auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam geworden, da dieser auf der Steinfurter Straße in Höhe der Wilhelmstraße einen Kreuzungsbereich bei Rotlicht für Fußgänger und Radfahrer überquerte. Vor der Überprüfung wies der Fahrzeugführer bereits eine unsichere Fahrweise auf. Der Fahrer ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:53

    POL-MS: Raub an der Straße Vinzenweg - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am Samstagabend (07.12., 00:00 Uhr) hat ein bislang unbekannter Täter einen 55-Jährigen auf dem Vinzenzweg angegriffen und sein Mobiltelefon, sowie mehrere Dokumente geraubt. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 55-Jährige auf dem Weg nach Hause, als sich ein Unbekannter ihm näherte und ins Gesicht schlug. Der Unbekannte griff dann in die Jackentasche des Münsteraners und nahm sein Mobiltelefon ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren