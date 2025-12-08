PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Raub an der Straße Vinzenweg - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Samstagabend (07.12., 00:00 Uhr) hat ein bislang unbekannter Täter einen 55-Jährigen auf dem Vinzenzweg angegriffen und sein Mobiltelefon, sowie mehrere Dokumente geraubt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 55-Jährige auf dem Weg nach Hause, als sich ein Unbekannter ihm näherte und ins Gesicht schlug. Der Unbekannte griff dann in die Jackentasche des Münsteraners und nahm sein Mobiltelefon sowie einige Karten und Ausweisdokumente an sich. Anschließend flüchtete der Täter in eine unbekannte Richtung.

Nach Angaben des 55-Jährigen soll der Mann zwischen 35 und 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, dunkelhäutig und kräftig gebaut gewesen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten und zu dem Sachverhalt machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

