POL-MS: Unfall zwischen PKW und Fußgänger - 65-Jähriger schwer verletzt
Münster (ots)
Am Freitagmorgen (05.12.) um 06:55 Uhr ist es am Bröderichweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gekommen. Der 65-jährige Fußgänger wurde dabei schwer verletzt.
Bisherigen Kenntnissen zufolge fuhr der 65-jährige Autofahrer auf dem Bröderichweg in Fahrtrichtung Coerdes. Er bog nach links auf die Regina-Protmann-Straße ab und es kam dabei zum Zusammenstoß mit dem ebenfalls 65-jährigen Fußgänger. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 65-jährigen Fußgänger in ein Krankenhaus.
