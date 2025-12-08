PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen PKW und Fußgänger - 65-Jähriger schwer verletzt

Münster (ots)

Am Freitagmorgen (05.12.) um 06:55 Uhr ist es am Bröderichweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger gekommen. Der 65-jährige Fußgänger wurde dabei schwer verletzt.

Bisherigen Kenntnissen zufolge fuhr der 65-jährige Autofahrer auf dem Bröderichweg in Fahrtrichtung Coerdes. Er bog nach links auf die Regina-Protmann-Straße ab und es kam dabei zum Zusammenstoß mit dem ebenfalls 65-jährigen Fußgänger. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten 65-jährigen Fußgänger in ein Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

