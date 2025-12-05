PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Nach Serie von Pkw-Aufbrüchen im Bahnhofsumfeld - 38-Jähriger in Haft

Münster (ots)

Die Polizei hat einen 38-jährigen Mann in Haft genommen, der verdächtigt wird, in den letzten Wochen für eine Serie von knapp 100 Pkw-Aufbrüchen im Innenstadt- und Bahnhofsumfeld verantwortlich zu sein.

Beamte hatten den 38-Jährigen am frühen Dienstag (02.12., 01:50 Uhr) festgenommen, nachdem ein Zeuge beobachtete, wie er auf der Heisstraße die Scheibe eines geparkten Autos einschlug und daraus Gegenstände entwendete.

"In den vergangenen Wochen ist es zu fast 100 Pkw-Aufbrüchen in einem begrenzten räumlichen Umfeld gekommen. Umfangreiche Ermittlungen und Spurenauswertungen führten unsere Kriminalbeamten auf die Spur des 38-jährigen Tatverdächtigen," lobte Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf die Ermittler. "Das zeigt: Wir bleiben hartnäckig am Ball." Nachdem der Tatverdächtige nun am Dienstag auf frischer Tat ertappt wurde, schloss sich ein Richter dem Antrag der Staatsanwältin an und erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 38-jährigen Mann mit algerischer Staatsangehörigkeit. Dem Tatverdächtigen können derzeit sieben Fahrzeugaufbrüche zugerechnet werden. Es ist davon auszugehen, dass er auch für eine Vielzahl der anderen Taten in Betracht kommt.

"Dieser Erfolg zeigt: Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kommissariats für Straftaten im öffentlichen Raum und die Kolleginnen und Kollegen des Fachkommissariats für Kraftfahrzeug-Delikte arbeiten Hand in Hand. Dieser Erfolg ist das Ergebnis des gemeinsamen Handelns", freut sich Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

