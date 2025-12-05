Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Reihenhaus in Hiltrup - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Donnerstag (04.12.) zwischen 17:35 Uhr und 21:10 Uhr in ein Reihenmittelhaus in der Linckensstraße eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Unbekannten in das Haus ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flohen mit Schmuck als Beute vom Tatort. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

