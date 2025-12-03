Polizei Münster

POL-MS: Unfall zwischen LKW und E-Scooter - 14-Jähriger schwer verletzt

Münster (ots)

Am Dienstagabend (02.12., 21.10 Uhr) ist es am Düesbergweg zu einem Unfall zwischen einem LKW und einem E-Scooter gekommen. Der 14-jährige E-Scooter-Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr der 26-jährige LKW-Fahrer auf dem Düesbergweg in Richtung Kappenberger Damm. Auf Höhe des Paul-Hörst-Pättken, stieß er mit dem 14-jährigen E-Scooter-Fahrer zusammen, der die Fahrbahn querte. Rettungskräfte brachten den gestürzten, schwer verletzten 14-Jährigen in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an

